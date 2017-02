Aktien des Navigationsgeräteherstellers Garmin (ISIN: CH0114405324, WKN: A1C06B, Ticker-Symbol: GEY) hätten 7,3% gewonnen nachdem die Gewinn- und Umsatzerwartungen in Q4 2016 hätten übertroffen werden könnenen.



Der Instant-Messaging-Dienstanbieter Snapchat habe gestern seine Roadshow für den Börsegang gestartet, der am 1. März über die Bühne gehen solle. Dabei sollten 200 Millionen Aktien für USD 14 bis USD 16 je Stück verkauft werden, was einem Unternehmenswert von USD 20 Mrd. bis USD 23 Mrd. entspreche.



In Frankreich hätten heute neben dem Autobauer Peugeot (ISIN: FR0000121501, WKN: 852363, Ticker-Symbol: PEU, EN Paris: UG, NASDAQ OTC-Symbol: PEUGF) auch Telekommunikationsanbieter Orange (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) und der Versicherungskonzern AXA (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) Geschäftszahlen vorgelegt. AXA habe den Gewinn im abgelaufenen Jahr um 3,8% auf EUR 5,83 Mrd. steigern können, womit die Markterwartungen von EUR 5,96 Mrd. annähernd erfüllt worden seien. Die Dividende werde um 5% auf EUR 1,16 je Aktie angehoben. (23.02.2017/ac/a/m)

Wien (www.aktiencheck.de) - Dow Chemical (ISIN: US2605431038, WKN: 850917, Ticker-Symbol: DCH1) (+4,0%) und DuPont (ISIN: US26613Q1067, WKN: A0MXTT, Ticker-Symbol: 42DA) (+3,4%) haben von den EU-Behörden grünes Licht für ihre Fusion erhalten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die USD 74 Mrd.-Transaktion sei neben der Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF)-Monsanto (ISIN: US61166W1018, WKN: 578919, Ticker-Symbol: MOO, NYSE-Symbol: MON)- und der China National Chemicals-Syngenta (ISIN: CH0011037469, WKN: 580854, Ticker-Symbol: SVJ, SIX Swiss Ex: SYNN, NASDAQ OTC-Symbol: SYENF)-Übernahme eine von drei aktuell global bedeutsamen Konsolidierungen in der Agrochemie.