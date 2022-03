Laut Bloomberg habe die Private-Equity-Firma Interesse an Albioma, einem Hersteller von Solar- und Biomasseenergie. Laut Insider seien die Gespräche über ein mögliches Angebot aber noch in einem frühen Stadium, ein Deal noch lange nicht sicher. Aktuell komme Albioma auf eine Marktkapitalisierung von etwa 1,1 Mrd. Euro.



Das Interesse an Albioma verdeutliche jedenfalls, dass im Green-Tech-Sektor eine Übernahmewelle bevorstehen könnte. So seien zuletzt bereits grüne Versorger wie Falck Renewables (ISIN: IT0003198790, WKN: 541859, Ticker-Symbol: AA4) oder Reden Solar durch die Finanzinvestoren JPMorgan respektive Macquarie aufgekauft worden. Angesichts der Entwicklungen in Russland und der Ukraine steige nun der Druck auf die Käufer, in grüne Unternehmen zu investieren.



Auch deutsche Unternehmen könnten in den kommenden Monaten in den Fokus möglicher Interessenten rücken. Am Dienstag würden die Green Techs wie Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) oder SMA Solar (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) ihre Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt einmal mehr fortsetzen. Favoriten des "Aktionärs" würden jedoch die Betreiber und Projektierer aus dem Nebenwertebereich wie Energiekontor (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) oder ABO Wind (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) bleiben. (08.03.2022/ac/a/m)





Grüne Energien sind an der Börse wieder gefragt. Durch die Energiekrise sollten Wind-, Solarkraft und Co massiv ausgebaut werden, was die Wachstumsraten der Konzerne antreiben könnte. Diese Aussichten würden auch die institutionellen Investoren wieder anlocken.