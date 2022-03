Das habe Lindner in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin gesagt. "Ich gehe davon aus, dass wir bis 2026 etwa 200 Milliarden Euro für Klimaschutz, Ladeinfrastruktur, Wasserstoff-Technologie, die Modernisierung der Industrie, auch die Abschaffung der EEG-Umlage, um die Menschen zu entlasten, vorsehen werden", habe der FDP-Chef gesagt. Er sei nun gespannt auf Vorschläge, das Planungsrecht zu beschleunigen, die Bürokratie abzubauen, damit diese "gewaltigen Mittel" sinnvoll eingesetzt werden könnten.



Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge habe die 200 Milliarden Euro Investitionen in den Klimaschutz in dieser Legislaturperiode als einen "großen Erfolg und wichtigen Bestandteil einer umfassenden Sicherheitspolitik" bezeichnet. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine habe die Dringlichkeit erhöht, jetzt in Energiesouveränität und Unabhängigkeit von fossiler Energie zu investieren, habe Dröge am Sonntagabend gesagt. Es sei gut und wichtig, dass die Bundesregierung viele Maßnahmen auf den Weg bringe, um so schnell wie möglich von Kohle, Öl und Gas wegzukommen, den Verbrauch zu reduzieren und in die energiepolitische Sicherheit investiere.



Neue Fördermittel für grüne Technologien würden der Branche natürlich in die Karten spielen. Bis sich das in den Zahlen widerspiegele, werde zwar einige Zeit brauchen. Das Sentiment stimme aber, die Aktien seien wieder gefragt. Allerdings hätten Konzerne wie Nordex, Siemens Gamesa oder SMA Solar bekannte Margenprobleme, die sich angesichts der Entwicklung von Energie- und Rohstoffpreisen eher verschärfen dürften. DER AKTIONÄR bevorzugt deshalb Betreiber und Projektierer wie die Nebenwerte Energiekontor oder ABO Wind.



Mit Material von dpa-AFX (07.03.2022/ac/a/m)





