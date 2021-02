NASDAQ-Aktienkurs Groupon-Aktie:

37,13 EUR +0,43% (26.02.2021, 16:57)



ISIN Groupon-Aktie:

US3994732069



WKN Groupon-Aktie:

A2P6UE



Ticker-Symbol Groupon-Aktie:

G5NA



NASDAQ-Symbol Groupon-Aktie:

GRPN



Kurzprofil Groupon Inc.:



Groupon Inc. (ISIN: US3994732069, WKN: A2P6UE, Ticker-Symbol: G5NA, NASDAQ-Symbol: GRPN) bietet eine Plattform für lokale Preisvorteile, auf der Internetnutzer Gutscheine für Aktivitäten in ihrer Stadt günstiger kaufen können. Die Plattform ist seit 2010 online. (26.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Groupon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktien des Schnäppchenportals Groupon Inc. (ISIN: US3994732069, WKN: A2P6UE, Ticker-Symbol: G5NA, NASDAQ-Symbol: GRPN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Als die Groupon-Aktie an die Börse gekommen sei, sei sie völlig überteuert gewesen. Dann habe es jahrelang immer mal wieder Probleme gegeben. Die Rabatt-Geschichten hätten nicht richtig funktioniert. Jetzt sehe es aber deutlich besser aus. Das Geschäftsmodell habe sich komplett verändert. Aktuell gehe es bei Groupon eher um den E-Commerce. Groupon habe hervorragende Quartalszahlen und einen guten Ausblick gemeldet. Die Groupon-Aktie hat vorbörslich das Hoch bei 32,30 Euro rausgenommen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.02.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Groupon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Groupon-Aktie:31,00 EUR +1,64% (26.02.2021, 17:02)