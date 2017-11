Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise starten mit leichten Abschlägen in die neue Handelswoche, so die Analysten der Commerzbank.



Brent falle auf 63,50 USD je Barrel, WTI auf 58,50 USD je Barrel. In der letzten Woche hätten die Ölpreise im Wochenvergleich deutlich zugelegt. Brent habe sich um knapp 2% verteuert, WTI sogar um mehr als 4%. Dies sei jeweils der sechste Wochenzuwachs in den letzten sieben Wochen gewesen. Der Preisanstieg seit Anfang Oktober sei ganz klar auf die Erwartungshaltung zurückzuführen, dass die OPEC bei ihrer Sitzung an diesem Donnerstag ihre Förderkürzungen nochmals verlängere und der Ölmarkt sich daraufhin weiter einenge. Alles andere als eine Verlängerung des Kürzungsabkommens wäre eine große Überraschung und würde zu einem massiven Preisrückgang führen. Denn die spekulativen Finanzanleger würden inzwischen auf rekordhohen Netto-Long-Positionen sitzen, was das Risiko von Gewinnmitnahmen als beträchtlich erscheinen lasse.



Neue Daten zur Marktpositionierung gebe die ICE heute Mittag bekannt. Die CFTC veröffentliche ihre Positionierungsdaten wegen des US-Feiertags erst heute Abend. China habe im Oktober laut Daten der Zollbehörde auf Netto-Basis 970 Tsd. Tonnen Benzin und 1,09 Mio. Tonnen Diesel exportiert. Seit Jahresbeginn würden sich die Netto-Exporte auf 8,29 Mio. Tonnen Benzin und 12,5 Mio. Tonnen Diesel summieren. China verarbeite also deutlich mehr Rohöl als es selbst verbrauche. Die auf ein Rekordniveau gestiegene Rohölverarbeitung sei somit nur ein bedingter Indikator für die zugrundeliegende Nachfrage. (27.11.2017/ac/a/m)





