Bonn (www.aktiencheck.de) - Trotz des späteren Shutdowns als in anderen Ländern brachen die nominalen Einzelhandelsumsätze in Großbritannien im März um 5,1 Prozent zum Vormonat ein, was aber in Teilen auch auf sinkende Benzinpreise zurückzuführen war, so die Analysten von Postbank Research.Als größter Bremsklotz einer nachfolgenden Erholung dürfte sich der Schock am Arbeitsmarkt erweisen. Noch gebe es keine offiziellen Daten für März, geschweige denn für April. Aktuelle Zahlen würden aber auf mehr als 1,5 Millionen neue Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den vier Wochen bis 9. April hindeuten, was die Arbeitslosenquote bereits im April von vier auf fast fünfeinhalb Prozent steigen lassen könnte - sicher noch nicht das Ende der Fahnenstange.Als wäre das alles noch nicht genug, sei da ja noch der Brexit. Heute beginne bereits die offiziell vierte von fünf Verhandlungsrunden über die Beziehungen zur EU nach dem Brexit. Faktisch sei es aber erst die zweite - zwei Runden seien Corona-bedingt ausgefallen. Das Pfund habe sich zum Wochenschluss zunächst moderat schwächer präsentiert. (27.04.2020/ac/a/m)