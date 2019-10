Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im dritten Anlauf ist es Premierminister Boris Johnson gelungen den Weg für Neuwahlen in Großbritannien freizumachen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nachdem zwei Abstimmungen zur Auflösung des Parlaments zuvor deutlich an der erforderlichen 2/3-Mehrheit gescheitert seien, hätten die Abgeordneten gestern mit großer Mehrheit einen von der Regierung eingebrachten Gesetzesvorschlag bestätigt, der Neuwahlen am 12. Dezember vorsehe. Vorbehaltlich der als sicher geltenden Zustimmung des Oberhauses, dürfte damit das Parlament am 6. November aufgelöst werden. An den Devisenmärkten habe die Entscheidung für Neuwahlen indes für keine substantiellen Kursbewegungen beim Pfund gesorgt. (30.10.2019/ac/a/m)



