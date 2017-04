"Dies wird keine gewöhnliche Wahl", warne Rowena Gerathty, Sovereigh Analyst bei Standish Asset Management, eine Investmentboutique von BNY Mellon Investment Management. Denn: "Hier geht es nur um eine einzige Frage: Ob Großbritannien ein Mitglied der Europäischen Union (EU) bleiben soll und wie ein Brexit genau aussehen könnte."



"Die Neuwahlen zeigen, wie vielen Unwägbarkeiten die Märkte in der nächsten Zeit ausgesetzt sind", kommentiere Peter Hensman, Mitglied des Real Return-Teams bei Newton Investment Management, ebenfalls eine BNY Mellon IM-Boutique. Für den Experten stehe fest: "Der Spielraum für Fehler ist angesichts des historisch hohen Bewertungsniveaus am Markt derzeit sehr gering."



Peter Hensman weiter: "Theresa May hat viele überrascht, als sie für den 8. Juni vorgezogene Neuwahlen angekündigt hat. Das Pfund Sterling hat für den Fall, dass die Wahl gemäß den aktuellen Meinungsumfragen ausgehen sollte, auf die Aussichten einer deutlichen Mehrheit für die Konservativen bereits positiv reagiert. Viele sehen darin auch eine Art zweites Referendum zur EU-Mitgliedschaft Großbritanniens. Somit werden die nächsten Wochen zeigen, ob diese Entscheidung die Position der Regierung mit Blick auf die beginnenden Austrittsverhandlungen stärken oder aber eine größere Unsicherheit zur Folge haben wird.



Die vorgezogenen Parlamentswahlen zeigen darüber hinaus, wie vielen Unwägbarkeiten die Märkte in der nächsten Zeit ausgesetzt sind - zumal der Spielraum für Fehler angesichts des historisch hohen Bewertungsniveaus am Markt derzeit sehr gering ist. Geopolitische, politische und geldmarktpolitische Veränderungen könnten das finanzielle Umfeld, das sich gerade erst wieder beruhigt hat, erneut belasten und sprechen deshalb für eine zurückhaltende Anlagestrategie."







Was bedeute das für die Brexit-Verhandlungen? Was wolle die Premierministerin mit diesem Schritt erreichen? Und wie wirke sich diese unerwartete Entwicklung auf die Finanzmärkte aus?