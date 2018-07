Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einigen politischen Turbulenzen und dem Rücktritt von zwei wichtigen Ministern konnte die Regierungschefin Theresa May inzwischen weitere Fortschritte auf dem Weg hin zu einem Soft-Brexit machen, so die Analysten der NORD LB.Die Bank of England will handelnDie Hoffnungen auf einen Soft-Brexit dürften auch eine geldpolitische Bedeutung haben. Nach Auffassung der Analysten der NORD LB werde die Bank of England die Leitzinsen im Vereinigten Königreich im aktuellen ökonomischen Umfeld noch im August anheben. Diese geldpolitische Maßnahme dürfte von den Akteuren an den Finanzmärkten allerdings in starkem Maße erwartet werden; sie sollte daher also bereits sehr weitgehend eingepreist sein. Der sich abzeichnende Zinsschritt sei aber natürlich dennoch grundsätzlich als stützend für das Pfund zu betrachten. Zudem sei mit der Anpassung der Leitzinsen durch die Notenbank auch ein moderater Renditeanstieg bei den britischen Kapitalmarktzinsen zu erwarten. (30.07.2018/ac/a/m)