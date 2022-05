Paris (www.aktiencheck.de) - Die Sorgen um die Inflation, die Straffung der Geldpolitik und eine mögliche Rezession machen auch der britischen Börse zu schaffen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Dennoch: Im Vergleich zum europäischen Gesamtmarkt - gemessen am EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) - stehe der FTSE 100 (ISIN GB0001383545/ WKN 969378) sowohl auf kurze als auch auf mittlere Sicht noch besser da. Zugute komme dem britischen Leitindex derzeit vor allem die recht starke Gewichtung von Aktien der Öl-, Gas- und Rohstoffkonzerne. Dies bedeute nun jedoch nicht, dass der FTSE 100 vor weiteren Kurskorrekturen gefeit sei. Aufgrund des nach wie vor herausfordernden Umfelds sei es aber schwer vorhersehbar, ob der Tiefpunkt inzwischen erreicht sei oder weitere Kursverluste drohen würden.



Fakt sei: Die Wirtschaft auf der Insel habe sich zuletzt schlechter entwickelt als erwartet. Einer ersten Schätzung zufolge sei das BIP im März um 0,1 Prozent geschrumpft. Und aufgrund der zuletzt kräftig gestiegenen Inflationsrate nähmen nun auch die Stagflationsängste auf der Insel zu. Trotz der zunehmenden Rezessionsgefahren habe die Bank of England ihren Leitzins in der vergangenen Woche zum vierten Mal in Folge erhöht. Die Hüter des Britischen Pfund hätten damit auf die stark gestiegene Inflationsrate reagiert, die im März mit 7 Prozent so hoch gewesen sei wie seit 30 Jahren nicht mehr. Sie würden befürchten, dass die Teuerung im weiteren Verlauf dieses Jahres sogar über die 10-Prozent-Marke klettern könnte, bevor der Preisdruck dann im kommenden Jahr wieder nachlasse. Angesichts der aktuellen Gemengelage könnte der FTSE 100 eine erhöhte Volatilität aufweisen - und somit vor allem aktiven Tradern Chancen bieten. (13.05.2022/ac/a/m)



