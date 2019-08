Bonn (www.aktiencheck.de) - Nachdem Japan in der Nacht zu Freitag einen überraschend kräftigen BIP-Zuwachs von 0,4% für das 2. Quartal 2019 vermeldet hatte, enttäuschten im weiteren Tagesverlauf aktuelle BIP-Daten aus Großbritannien, so die Analysten von Postbank Research.



Hier sei die Wirtschaftsleistung im Frühjahr um 0,2% gegenüber dem Vorquartal geschrumpft, während der Markt im Vorfeld mit Stagnation gerechnet habe. Dabei sei die Dynamik der Konsumausgaben mit +0,5% (privat) beziehungsweise +0,7% (staatlich) solide und nur knapp hinter ihren Ergebnissen vom Jahresauftakt zurückgeblieben. Hingegen habe wenig überraschend ein mit dem anhaltenden Brexit-Chaos einhergehender Rückgang der Bruttoanlageinvestitionen um 1,0% die Dynamik gedämpft. Hingegen habe der Außenhandel trotz sinkender Exporte (-3,3%) einen stark positiven Wachstumsbeitrag geliefert. Grund hierfür sei ein massiver Einbruch der Importe um 12,9% gewesen. Dieser wiederum habe sich als Gegenbewegung auf einen ebenfalls kräftigen Zuwachs im 1. Quartal ergeben, als Unternehmen und Konsumenten im Vorfeld des zu dieser Zeit für den 29. März erwarteten EU-Austritts ihre Importe massiv ausgeweitet hätten. Die Kehrseite dieser Medaille sei ein massiver Lageraufbau im 1. Quartal gewesen, wobei die hierauf folgende Gegenbewegung als wesentlicher Treiber der Schrumpfung der britischen Wirtschaftsleistung im Frühjahrsquartal zu sehen sei. In der Summe würden die Daten die Befürchtung einer Brexit-bedingten Rezession in Großbritannien nähren. Insbesondere im Falle eines ungeordneten Brexits am 31. Oktober dürfte eine solche Entwicklung kaum zu vermeiden sein.





Zum Wochenauftakt würden keine maßgeblichen Konjunkturdaten veröffentlicht. In den USA richte sich der Blick im weiteren Verlauf auf die relevanten Daten für den Monat Juli (Verbraucherpreise, Einzelhandel, Industrieproduktion). Hierzulande dürften die vorläufigen deutschen BIP-Daten für das 2. Quartal die größte Aufmerksamkeit erfahren.

12.08.2019



