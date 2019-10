Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Schatten der EU-Austrittsverhandlungen wurden gestern in Großbritannien die Einzelhandelsumsätze für den Berichtsmonat September veröffentlicht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Vergleich zum Vormonat seien die Umsätze zwar unverändert geblieben und die Monatsrate im Juli sei leicht von -0,2% auf -0,3% nach unten revidiert worden. Insgesamt hätten die Zahlen jedoch die Markterwartungen übertroffen (-0,1%) und die insgesamt robuste Entwicklung in diesem Jahr bestätigt, so dass die Jahresrate von 2,6% auf 3,1% angezogen habe. (18.10.2019/ac/a/m)



