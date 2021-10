Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Bank of England hat die aktuellen Entwicklungen an der Inflationsfront im Vereinigten Königreich weiterhin ganz genau im Blick, so die Analysten der Nord LB.Die aktuell in Britannien beobachtbare Knappheit von Benzin, die nicht nur auf allgemeine Lieferengpässe zurückzuführen sei, sondern ebenfalls (und vielleicht sogar vor allem) als Resultat des Fehlens ausländischer LKW-Fahrer - und damit als unerwünschte Nebenwirkung des Brexits - angesehen werden müsse, sei für die Wirtschaft des Landes ein großes Problem. Der Druck auf die Verantwortlichen in London sei offenbar sogar so groß gewesen, dass man - neben dem Einsatz der Armee - versucht habe, auch Inhabern von alten deutschen Fahrerlaubnissen, die noch leichte LKW steuern dürften, eine neue Karriere im britischen Transportwesen nahezulegen. Dieser Plan erscheine den Analysten nicht wirklich zielführend zu sein. In jedem Fall hätten die Bilder von Schlägereien an Tankstellen im Vereinigten Königreich dem Pfund jüngst zweifellos nicht geholfen. Dieses Problem müsse vom Devisenmarkt sicherlich auch weiterhin genau im Auge behalten werden. So bestehe die Sorge, dass die Knappheiten langsam auf die Stimmung der britischen Unternehmen durchschlagen könnten, was dann sogar wieder Implikationen für die Ausrichtung der Geldpolitik in London haben möge.Grundsätzlich spreche eine wahrscheinlich bevorstehende vorsichtige Normalisierung der Geldpolitik in London zwar schon für das Britische Pfund, allerdings stünden global gesehen natürlich auch andere Notenbanken unter Handlungsdruck. Zudem würden viele FX-Händler mit spürbarer Skepsis auf die aktuellen "Brexit-Nachwehen" blicken! Dieses politisch und ökonomisch wichtige Thema bleibe damit eindeutig ein belastender Faktor für das Pfund. (Ausgabe November 2021) (18.10.2021/ac/a/m)