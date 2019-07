London (www.aktiencheck.de) - Im Fall des griechischen Wahlergebnisses schließt sich der Kreis populistischer Politik, so Stephanie Kelly, Senior Political Economist von Aberdeen Standard Investments.



Die populistische Regierung Syriza, die 2015 als Reaktion auf die tiefgreifende Schuldenkrise in der Eurozone und die politischen Korruptionsvorwürfe in Griechenland gewählt worden sei, sei von der Mitterechts-Partei Nea Dimokratia abgelöst worden. Die neue Regierung verspreche eine traditionelle Mitterechts-Agenda auf der Grundlage von Steuersenkungen, der Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen und der Aufhebung der bisherigen Sparpolitik. Sie sollte im Vergleich zur vorherigen Regierung von den verbesserten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Griechenland profitieren, obwohl die Wiederherstellung der wirtschaftlichen Effizienz und die Stärkung des Arbeitsmarktes nach wie vor große Herausforderungen darstellen würden.



Für Investoren stelle die Wahl so etwas wie einen Testfall dar: In Griechenland habe schon früh eine populistische Partei regiert, so dass Investoren diese Entwicklung im Hinblick auf andere populistische Gruppierungen, die an der Macht seien und unter Druck stünden, betrachten könnten. Die Vergleichsmöglichkeiten zwischen den Ländern seien jedoch begrenzt; Wählerloyalität, Ausmaß der wirtschaftlichen Herausforderung und innenpolitische Agenden würden die Wahrscheinlichkeit verringern, dass populistische Parteien anderswo dem gleichen Schicksal entgegensehen würden. (08.07.2019/ac/a/m)





