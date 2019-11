Tradegate-Aktienkurs Great Wall Motor-Aktie:

0,762 EUR -2,21% (11.11.2019, 12:23)



Hong Kong-Aktienkurs Great Wall Motor-Aktie:

6,58 HKD -3,80% (11.11.2019)



ISIN Great Wall Motor-Aktie:

CNE100000338



WKN Great Wall Motor-Aktie:

A0M4X0



Ticker-Symbol Great Wall Motor-Aktie Deutschland:

GRV



Ticker-Symbol Great Wall Motor-Aktie Hong Kong:

2333.HK



Kurzprofil Great Wall Motor Co. Ltd.:



Great Wall Motor Co. Ltd. (ISIN: CNE100000338, WKN: A0M4X0, Ticker-Symbol: GRV, Hong Kong-Ticker-Symbol: 2333.HK) ist ein Hersteller von Sport Utility Vehicles (SUV) in der Volksrepublik China (VR China). Das Unternehmen beschäftigt sich hauptsächlich mit Design, Forschung und Entwicklung, Herstellung und Verkauf sowie dem Vertrieb von SUVs, Limousinen, Pick-up-Trucks und automobilbezogenen Teilen und Komponenten. Das Unternehmen hat drei Marken, Great Wall, Havel und WEY, und seine Produkte umfassen SUVs, Limousinen und Pick-up-Trucks. Das Unternehmen produziert und liefert auch Teile und Komponenten für Kraftfahrzeuge. Die vertikal integrierte Teile- und Komponentenproduktion des Unternehmens stellt verschiedene Produkte her, einschließlich Motoren, Getriebe, Chassis, Elektronik, Innen- und Außendekorationsteile und -formen. Das Unternehmen stellt Autos her, darunter Great Wall C50 und Great Wall C30. Zu den SUVs des Unternehmens gehören Great Wall H6, Great Wall H5-E und Great Wall M4. Die Fahrzeuge des Unternehmens sind Wingle 5, Wingle 6 und Wingle 5 Upgrade.

New York (www.aktiencheck.de) - Great Wall Motor-Aktienanalyse von Analyst Jack Yeung von Morgan Stanley:Laut einer Aktienanalyse rät Jack Yeung, Analyst von Morgan Stanley, Anlegern die Aktien von Great Wall Motor Co. Ltd. (ISIN: CNE100000338, WKN: A0M4X0, Ticker-Symbol: GRV, Hong Kong-Ticker-Symbol: 2333.HK) weiterhin überzugewichten.Great Wall Motor Co. Ltd. habe mit den Zahlen für das abgelaufene Quartal für eine positive Überraschung gesorgt.Trotz einer hohen Basis aus dem Vorjahr sei ein solides Absatzwachstum erzielt worden. Auf der Ebene der Margen sei es zu einer Erholung gekommen, konstatiert Analyst Jack Yeung.In ihrer Great Wall Motor-Aktienanalyse stufen die Analysten von Morgan Stanley den Titel unverändert mit "overweight" ein und bestätigen das Kursziel von 8,00 HKD.Börsenplätze Great Wall Motor-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Great Wall Motor-Aktie:0,77 EUR -1,41% (11.11.2019, 11:16)