Kurzprofil Grand City Properties S.A.:



Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) ist ein Immobilienspezialist mit Fokus auf Investitionen in Immobilien mit hohem Optimierungspotenzial in Deutschland, vor allem in Ballungsgebieten. Die Strategie der Gesellschaft besteht in der Aufwertung von Immobilien durch gezielte Modernisierung, intensivem Mietermanagement und anschließender Wertsteigerung durch Erhöhung der Belegungsrate und des Mietniveaus. Weitere Informationen finden Sie unter: www.grandcityproperties.de.



Grand City Properties S.A. ist eine nach luxemburgischem Recht eingetragene Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Geschäftssitz in 24, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, registriert im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 165560. Seit Mai 2012 ist die Gesellschaft im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (12.09.2018/ac/a/d)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer BlackRock Institutional Trust Company, National Association hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Grand City Properties S.A. stark gekürzt:Die Leerverkäufer des Hedgefonds BlackRock Institutional Trust Company, National Association haben sich aus ihrem Short-Engagement in den Aktien von Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) spürbar zurückgezogen.Die Finanzprofis des Hedgefonds BlackRock Institutional Trust Company, National Association haben am 03.09.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,59% auf 0,48% der Aktien der Grand City Properties S.A. gesenkt.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Hedgefonds in den Aktien der Grand City Properties S.A. sind folgende:Damit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit insgesamt Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 0,48% der Grand City Properties-Aktien.