Kurzprofil Grand City Properties S.A.:



Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) ist ein Immobilienspezialist mit Fokus auf Investitionen in Immobilien mit hohem Optimierungspotenzial in Deutschland, vor allem in Ballungsgebieten. Die Strategie der Gesellschaft besteht in der Aufwertung von Immobilien durch gezielte Modernisierung, intensivem Mietermanagement und anschließender Wertsteigerung durch Erhöhung der Belegungsrate und des Mietniveaus. Weitere Informationen finden Sie unter: www.grandcityproperties.de.



Grand City Properties S.A. ist eine nach luxemburgischem Recht eingetragene Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Geschäftssitz in 24, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, registriert im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 165560. Seit Mai 2012 ist die Gesellschaft im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (23.08.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Grand City Properties: Mietpreis-Profiteur - AktienanalyseDie Aktie von Grand City Properties (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) hat einen Lauf, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Während der MDAX seit Jahresbeginn nahezu unverändert notiere, hätten die Papiere des Wohnungsvermieters um fast 20 Prozent zugelegt. Die starke Performance komme nicht von ungefähr: Die Geschäfte würden dank der unveränderten Wohnraumknappheit in Deutschland prächtig laufen. Im ersten Halbjahr seien die Miet- und Betriebseinnahmen im Vorjahresvergleich um zwölf Prozent auf 268,5 Mio. Euro geklettert. Allein die Mieteinnahmen hätten um 14 Prozent zugelegt. Weil der Konzern überdies den Leerstand reduziere und die Mietpreise dank Investitionen in teurere Lagen auf vergleichbarer Fläche um 2,7 Prozent habe steigern können, sei das operative Ergebnis - gemessen an der für die Branche wichtigen Kenngröße Funds from Operations (FFO I) - sogar um 16 Prozent auf 99 Mio. Euro vorangekommen.Unternehmenschef Christian Windfuhr habe sich entsprechend zufrieden gezeigt: "Die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2018 bestätigen unsere Konsequenz in Bezug auf hohe Performance und Wertschöpfung. Die Erfolge im bisherigen Jahresverlauf haben sich als klarer Schritt auf dem Weg zur Erfüllung unserer Prognose für 2018 erwiesen und wir realisieren kontinuierlich das Wertsteigerungspotenzial in unserem Portfolio." Aber nicht nur deshalb sei die Aktie heiß begehrt. Das Papier profitiere zudem von der Unsicherheit am Markt und davon, dass die Zinsen im ersten Halbjahr weniger gestiegen seien als erwartet. (Ausgabe 33/2018)