Tradegate-Aktienkurs Grammer-Aktie:

58,726 EUR +0,91% (14.02.2017, 12:23)



ISIN Grammer-Aktie:

DE0005895403



WKN Grammer-Aktie:

589540



Ticker-Symbol Grammer-Aktie:

GMM



Kurzprofil Grammer AG:



Die Grammer AG (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker-Symbol: GMM), Amberg, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von Fahrer- und Passagiersitzen für Offroad-Fahrzeuge (Traktoren, Baumaschinen, Stapler), Lkw, Busse und Bahnen. Das Segment Seating Systems umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze sowie Bahn- und Bussitze. Im Segment Automotive liefern wir Kopfstützen, Armlehnen und Mittelkonsolen an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie.



Mit über 12.000 Mitarbeitern in 30 Gesellschaften ist Grammer in 20 Ländern weltweit tätig.



Die Grammer Aktie ist im SDAX vertreten und wird an den Börsen München und Frankfurt, über das elektronische Handelssystem Xetra sowie im Freiverkehr der Börsen Stuttgart, Berlin und Hamburg gehandelt. (14.02.2017/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Grammer-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers und Sitzeherstellers Grammer AG (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker Symbol: GMM) unter die Lupe.Der Kampf um Grammer gehe in die nächste Runde. Der Autozulieferer habe am Dienstag Gespräche über die Begründung einer strategischen Partnerschaft mit Ningbo Jifeng Auto Parts bestätigt. Über eine Wandelanleihe werde der neue Investor bei dem SDAX-Unternehmen einsteigen. Damit werde Ningbo Jifeng zum Gegenspieler von Nijaz Hastor.DER AKTIONÄR habe in den letzten Tagen darauf hingewiesen, dass höchstwahrscheinlich hinter den Kulissen an einem Gegenpol zu Hastor getüftelt werde. Nach Hastor habe der nächst größere Aktionär bislang knapp 5,2% an Grammer gehalten.Das Papier des Autozulieferers und Sitzeherstellers sei mit einem Kurs/Umsatz-Verhältnis von 0,5 ohnehin nicht teuer. Das KGV betrage für 2017 knapp 13. Es bleibe dabei: Aktienkurse um 65 Euro plus X seien durchaus drin. Der SDAX-Titel habe ein neues Hoch markiert.Börsenplätze Grammer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Grammer-Aktie:58,331 EUR +0,21% (14.02.2017, 12:09)