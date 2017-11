Xetra-Aktienkurs Grammer-Aktie:

48,22 EUR +1,49% (17.11.2017, 12:58)



Tradegate-Aktienkurs Grammer-Aktie:

48,291 EUR +1,57% (17.11.2017, 12:20)



ISIN Grammer-Aktie:

DE0005895403



WKN Grammer-Aktie:

589540



Ticker-Symbol Grammer-Aktie:

GMM



Kurzprofil Grammer AG:



Die Grammer AG (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker-Symbol: GMM), Amberg, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von Fahrer- und Passagiersitzen für Offroad-Fahrzeuge (Traktoren, Baumaschinen, Stapler), Lkw, Busse und Bahnen. Das Segment Seating Systems umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze sowie Bahn- und Bussitze. Im Segment Automotive liefern wir Kopfstützen, Armlehnen und Mittelkonsolen an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie.



Mit über 12.000 Mitarbeitern in 30 Gesellschaften ist Grammer in 20 Ländern weltweit tätig.



Die Grammer Aktie ist im SDAX vertreten und wird an den Börsen München und Frankfurt, über das elektronische Handelssystem Xetra sowie im Freiverkehr der Börsen Stuttgart, Berlin und Hamburg gehandelt. (17.11.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Grammer-Aktienanalyse von Analyst Frank Biller von der LBBW:Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Automobilzulieferers Grammer AG (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker Symbol: GMM) von 48 auf 51 EUR.Starkes Umsatzwachstum in Q3/17: In Q3/17 habe Grammer den Umsatz auf 430,9 Mio. EUR (+6,5%) gesteigert. Gut entwickelt habe sich vor allem das Segment Commercial Vehicles (+18,7%), welches von einer positiven Konjunktur und einer Marktbelebung in Brasilien profitiert habe. Der Umsatz im Segment Automotive habe leicht im Plus (+1,9%) gelegen.Sonderkosten würden Q3/17 belasten: Das EBIT in Q3/17 sei auf 10,7 Mio. EUR (-19,1%) bzw. eine Marge von 2,5% (Q3/16: 3,3%) gefallen. Dabei hätten Währungseinflüsse mit 1,5 Mio. EUR und Kosten für den Machtkampf mit 2,4 Mio. EUR belastet. Adjustiert habe sich das operative Ergebnis auf 14,6 Mio. EUR (+23,7%) bzw. eine operative Marge von 3,4% (Q3/16: 2,9%) verbessert. Wie in der Gewinnwarnung Mitte Oktober mitgeteilt, seien Sonderkosten durch das Ausbleiben eines Großauftrages angefallen (Q3/17 rd. 7 Mio. EUR; Q4/17e: rd. 3 Mio. EUR).Ankeraktionär stocke auf: Der chinesische Großaktionär Ningbo Jifeng habe Ende Oktober seinen Anteil an Grammer von 20,01% auf 25,51% aufgestockt und halte damit die Sperrminorität am Unternehmen. Hierdurch könnte es zu einer Entspannung auf der Auftragseingangsseite kommen, welche durch den Machtkampf seitens der Hastor-Familie belastet gewesen sei.Rating bestätigt: Auf Basis eines DCF- und Peergroup-Modells ermittelt Biller mit seinen für 2017 nach unten angepassten Schätzungen einen fairen Wert der Grammer-Aktie von rund 51 EUR. Damit erhöht Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Grammer-Aktie von 48 auf 51 EUR und bestätigt seine Halteempfehlung. Hauptrisiko sei ein längeres Ausbleiben von Neuaufträgen. (Analyse vom 17.11.2017)Börsenplätze Grammer-Aktie: