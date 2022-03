Börsenplätze Grab-Aktie:



Kurzprofil Grab Holdings Inc.:



Grab Holdings Inc. (ISIN: KYG4124C1096, WKN: A3C8H0, Ticker-Symbol: A6I, Nasdaq-Symbol: GRAB), allgemein bekannt als Grab, ist ein multinationales Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Singapur. Es bietet in über 300 Städten Online-Vermittlungsdienste zur Personenbeförderung an. (04.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Grab-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Grab Holdings Inc. (ISIN: KYG4124C1096, WKN: A3C8H0, Ticker-Symbol: A6I, Nasdaq-Symbol: GRAB) unter die Lupe.Nach dem weltgrößten SPAC-Börsengang im Dezember letzten Jahres sei die Grab-Aktie am Donnerstag um mehr als ein Drittel eingebrochen. Das Unternehmen, das Uber und Softbank zu seinen größten Investoren zähle, habe zuvor enttäuschende Quartalszahlen publiziert. Auch die Prognose für das laufende Quartal sei düster ausgefallen.Der Gesamtumsatz des Lieferdienst- und Ride-Hailing-Unternehmens sei im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 44 Prozent gesunken. Mit 122 Mio. Dollar habe der Umsatz außerdem 76 Prozent unter der Prognose aus der SPAC-Investorenpräsentation vom April gelegen.Gleichzeitig sei der Nettoverlust auf 1,1 Mrd. Dollar in die Höhe geschossen und habe damit 73 Prozent über dem Wert des Vergleichszeitraums 2020 gelegen. Insbesondere teure Rabatt- und Werbeaktionen sowie Anreizprogramme für Fahrer und Händler hätten ins Kontor geschlagen. Die Ausgaben in diesen Bereichen hätten sich auf 583 Mio. Dollar belaufen.Die Anleger hätten am Donnerstag entsetzt auch die Zahlen reagiert: Die Grab-Aktie sei 37 Prozent abgestürzt. Vom Kurs zum ersten Handelstag Anfang Dezember sei die Aktie inzwischen 70 Prozent entfernt. Nach dem Abverkauf würden sich die Papiere am Freitag an einer ersten Erholung versuchen: Zu US-Handelsbeginn gewinne Grab 18 Prozent.Der Abwärtstrend der Aktie halte seit dem De-SPAC an und die im Frühjahr gezeichneten Wachstumsziele seien kaum noch zu erreichen. DER AKTIONÄR bleibt bei Grab weiter an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 04.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link