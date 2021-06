"Ich glaube wirklich, dass Gold in Fahrt kommen könnte. 2.000 Dollar würde für einige Schlagzeilen auf der Oberseite sorgen. Ich denke, es hat die richtige Dynamik dafür. Die FED muss einen Rückzieher machen. Das Wachstum muss gewissermaßen ins Stocken geraten", habe Streible gegenüber dem Internetportal kitco.com gesagt. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass die Rallye in diesem Sommer beginne und die explosive Preisaktion des letzten Sommers widerspiegele, habe Streible gesagt.



"Es gibt zwei verschiedene Dinge. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen hat im letzten August ihr Allzeittief erreicht", habe er gesagt. Das werde sich aller Voraussicht nach nicht wiederholen. Darüber hinaus müssten Investoren aus traditionell großen Goldmärkten, wie Indien, ihr Kapital wieder in Gold umschichten. Indische Krypto-Investitionen seien von einem Gesamtbestand von 200 Millionen Dollar im letzten Jahr auf 40 Milliarden Dollar in diesem Jahr, laut Daten von Chainalysis, gewachsen. Eine Umschichtung von Kryptowährungen zurück in Gold in Indien würde dem Preis einen enormen Schub verleihen, so Streible.



Der Goldpreis brauche zunächst einmal einen charttechnischen Impuls. Das Sentiment habe sich über den Juni komplett eingetrübt und nichts scheine den Goldpreis aktuell beflügeln zu können. Diese Situation würden Goldanleger bereits aus der Vergangenheit kennen. In der Regel entwickle sich daraus die nächste starke Aufwärtsbewegung. Dennoch: Es bedürfe zunächst eines charttechnischen Anschubs, damit die nächste Hausse-Phase beginnen könne. (29.06.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) tritt auf der Stelle, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Nach dem Rutsch der vorvergangenen Woche sei bei Gold die komplette Dynamik entwichen. Der Goldpreis pendle die letzten Tage im Bereich von 1.780 Dollar. Auch heute zum Handelsauftakt könne sich das Edelmetall nicht für eine Richtung entscheiden. 2.000 Dollar scheinen in weite Ferne gerückt zu sein, so die Experten von "Der Aktionär". Sei das so? Es werde bis zum Ende des Jahres dauern, bis sich Gold auf 2.000 Dollar pro Unze erhole, habe Phil Streible, Chef-Marktstratege von Blue Line Futures, gesagt.