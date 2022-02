Gold sei aktuell - wie praktisch alle Märkte - sehr stark newsgetrieben. Das bedeute: Die Ausschläge würden von den nächsten Neuigkeiten bestimmt. Das mache die Sachlage schwierig: Zum einen kenne keiner die nächsten Schritte im Ukraine-Konflikt, zum anderen würden Handelsprogramme News deutlich schneller auswerten, als sie ein "normaler" Anleger überhaupt bekommen könne. Sei man als Privatanleger also eher in einem Glücksspiel gefangen? Nicht ganz.



Wenn man das klein-klein beim Goldpreis einmal außen vorlasse, dann habe man zumindest ein paar Marken, die wichtig seien. Nach unten sei dies der Bereich um 1.875/1.880 Dollar. Dieser setze sich als Unterstützung zusammen aus dem November-Hoch und dem Verkaufstief von Donnerstag. Solange Gold über dieser Unterstützung notiere, würden die Bullen am Drücker bleiben. Ein Rutsch darunter würde die alten Marken wie 1.835 oder auch 1.780 Dollar zurück auf den Tisch bringen.



Dummerweise sei es nach oben nicht ganz so klar. Hier liege ein Widerstand beim ehemaligen Allzeithoch bei 1.921 Dollar, der nächste dann im Bereich von 1.970 Dollar, dem Verkaufshoch von Donnerstag. Das sei aber noch ein weiter Weg. Anschließend würde die runde Marke von 2.000 Dollar warten.



Wenn sich die Lage in der Ukraine (lieber heute als morgen) wieder beruhige, werde sich zeigen, wie viel der Käufe bei Gold auf den Krieg zurückgegangen seien und wieviel echtes Investoreninteresse sei. Fest stehe aber: Die Welt habe sich in den vergangenen Tagen ähnlich stark geändert wie nach dem 11. September 2001. Auch wenn es zu einem Rücksetzer kommen werde, so dürfte doch der Sicherheitsgedanke in den kommenden Jahren deutlich wachsen. Das dürfte den Goldpreis auf mittlere und lange Sicht deutlich beflügeln. (28.02.2022/ac/a/m)







Aktuell könne das Edelmetall 16 Dollar zulegen. Silber hingegen pendele um den Schlusskurs der Vorwoche. Nach wie vor sei die Verunsicherung an den Finanzmärkten ob des Kriegs in der Ukraine groß - auch wenn sich heute Russland und die Ukraine zu Gesprächen treffen sollten. Doch werde es wirklich auf einen Waffenstillstand hinauslaufen? Derweil scheine jetzt sogar eine nukleare Gefahr in Russland zu entstehen.