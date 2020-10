Eugen Weinberg, Leiter der Rohstoffanalyse bei der Commerzbank, nenne in diesem Zusammen die rapide steigende staatliche Verschuldung, das ungebremste Gelddrucken der Zentralbanken, die dauerhaft extrem niedrigen Zinsen und die zahlreichen politischen Risiken. Die bevorstehende US-Wahl sei dabei das größte Risiko. Jetzt komme auch noch der positive Corona-Trust von US-Präsident Donald Trump hinzu.



Derzeit sei zu beobachten, dass die ETF-Anleger ihre Goldbestände nach und nach ausbauen würden. Im September seien es insgesamt 54 Tonnen, im gesamten dritten Quartal 240 Tonnen gewesen. Das seien der zehnte Monatszufluss und der achte Quartalszufluss in Folge gewesen.



Nachfrage nach Gold, genauer gesagt nach Barrick Gold (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD), habe es in den vergangenen Monaten auch von prominenter Seite gegeben. Im Sommer sei bekannt geworden, dass die Investmentlegende Warren Buffet 21 Millionen Aktien von Barrick Gold gekauft habe und damit rund 1,2 Prozent der Firma besitze. Zuvor habe Buffett stets schlecht über Gold geredet.



Während Gold vor wenigen Wochen ein neues Allzeithoch ausgebildet habe, hinke Barrick im Vergleich zu seinen früheren Hochs noch deutlich hinterher. DER AKTIONÄR ist aber zuversichtlich, dass das Papier hier in den kommenden Monaten weiter aufholen kann. Und auch für den Goldpreis selbst bleibt DER AKTIONÄR zuversichtlich. (02.10.2020/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) präsentiert sich am heutigen Freitag als sehr stark, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Die Notierung könne sich über der 1.900-Dollar-Marke festigen. Weitere Zuflüsse hätten zuletzt die Gold-ETFs verbuchen können. Am Donnerstag seien laut Bloomberg rund sechs Tonnen dazu gekommen. Derzeit sei man weltweit mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert, die dem Goldpreis weitere Unterstützung verleihen dürften.