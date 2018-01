Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) fällt am Morgen leicht auf 1.335 USD je Feinunze, bleibt aber in Schlagdistanz zum Anfang der Woche verzeichneten 4-Monatshoch, so die Analysten der Commerzbank.



Die leichte Erholung des US-Dollar in der Nacht nehme Gold etwas Wind aus den Segeln. Die US-Währung sei gestern auf handelsgewichteter Basis auf ein 3-Jahrestief gefallen. Der Druck auf den US-Dollar könnte aufgrund des Haushaltsstreits in den USA aber schnell wieder zunehmen. Die Frist für eine Einigung über die Staatsausgaben verstreiche am Freitag. Ansonsten drohe eine Schließung von Regierungsbehörden. Möglicherweise könnte auch die sich beschleunigende Korrektur bei Bitcoins dem Goldpreis neue Impulse geben. Der Preis der virtuellen Währung sei über Nacht bis auf gut 10.000 USD gefallen. Vom Hoch im Dezember habe sich der Bitcoinpreis nahezu halbiert. Anleger, die in Bitcoin eine Alternative zu Gold gesehen hätten, könnten ihre Meinung daher überdenken und nun wieder verstärkt Gold kaufen.



Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) sei gestern um knapp 3% gefallen und sei unter der Marke von 1.100 USD je Feinunze aus dem Handel gegangen. Zu Wochenbeginn habe Palladium noch ein Rekordhoch bei 1.140 USD verzeichnet. Die zunehmende Volatilität bei Palladium könnte ein Vorbote für eine bevorstehende Korrektur sein. Die rekordhohen spekulativen Netto-Long-Positionen würden ebenfalls zur Vorsicht mahnen. Da 80% der Palladiumnachfrage von der Automobilindustrie stamme, würden Bremsspuren dort den Palladiumpreis stark belasten. Das hohe Preisniveau könnte den Autoherstellern zudem Anreiz zur Substitution zugunsten von Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) geben. (17.01.2018/ac/a/m)





