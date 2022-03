Doch das erste Treffen auf Minister-Ebene habe keine wesentlichen Fortschritte gebracht. Es sei auch nicht gelungen, humanitäre Korridore für die Stadt Mariupol am Asowschen Meer zu vereinbaren, habe Außenminister Dmytro Kuleba am Donnerstag nach dem Gespräch mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow im türkischen Antalya gesagt. Lawrow habe dem Westen vorgeworfen, mit Waffenlieferungen an die Ukraine den Konflikt zu verschärfen.



Gold habe zuletzt deutlich von der hohen Unsicherheit wegen des Kriegs in der Ukraine profitiert. So hätten Gold-ETFs massive Zuflüsse erfahren. Schon vor dem Kriegsausbruch habe der Goldpreis angesichts hoher Inflationsraten zugelegt. Mit Beginn der Invasion Russlands habe sich der Anstieg noch beschleunigt.



Der in Euro errechnete Goldpreis habe zuletzt ebenfalls deutlich nachgegeben. Er sei auf 1.810 Euro gefallen. Am Dienstag habe er ein Rekordhoch von 1.902 Euro erreicht. In Euro gerechnet sei Gold zuletzt deutlich gestiegen, da während der Ukraine-Krise auch der Euro zum Dollar unter Druck geraten sei. Zuletzt habe sich der Euro-Kurs jedoch auf über 1,11 Dollar erholen können.



DER AKTIONÄR bleibe bullish für den Goldpreis. Der jüngste Rücksetzer biete noch einmal eine günstige Gelegenheit in den empfohlenen Gold Turbo-Long (ISIN: DE000MC2GZ98, WKN MC2GZ9) zu investieren. Der Hebel liege derzeit bei 3,7. Der Stopp für den Schein sollte aber relativ eng im Bereich von 40,00 Euro platziert werden.



An den Märkten keime leichte Hoffnung auf eine Annäherung der beiden Kriegsparteien auf. So strebe Russland nach Kreml-Angaben keinen Machtwechsel mehr in der Ukraine an. Die Ukraine habe zuvor Bereitschaft zu Verhandlungen über einen Neutralitätsstatus signalisiert.