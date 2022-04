Der Grund für den Abverkauf sei schnell gefunden: Die US-Notenbank wolle die Zinsen rasch und aggressiv anheben. Im Mai solle der Notenbank-Zins um 50 Basispunkte steigen. Was danach geschehe sei offen. Es gebe aber Forderungen nach einem Zinsschritt von sogar 75 Basispunkten. Das höre der Markt nicht gerne und es sei eine Flucht in Cash gefolgt, genauer gesagt in den US-Dollar. Verkauft worden seien Aktien, Rohstoffe, Edelmetalle und Kryptowährungen. Besonders hart getroffen habe es Minenaktien. Der GDX habe im Wochenvergleich ein Minus von rund 10% verzeichnet und damit den größten Rücksetzer seit langem.



Das Problem sei: Die US-Notenbank versuche gerade aus voller Fahrt heraus eine 180-Grad-Wende zu vollziehen. Die FED scheine einzig und alleine die Bekämpfung der Inflation in den Fokus zu nehmen und nehme dabei keine Rücksicht auf die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Das seo ein gefährliches Spiel, da unklar sei, ob die Zinsanhebungen tatsächlich die Inflation bekämpfen würden.



Aus technischer Sicht sei Gold nun angeschlagen. Der missglückte Ausbruch über die 2.000-USD-Marke habe letztlich eine heftige Korrektur eingeleitet. Die erste wichtige Unterstützung liege im Bereich von 1.900 USD, darunter komme das Verlaufstief bei 1.887 USD von vor rund vier Wochen ins Spiel. Zwar würden ersten Indikatoren eine überverkaufte Situation bei Gold und v.a. bei den Minen andeuten. Das Edelmetall mache aber (noch) keine Anstalten, die Talfahrt zu beenden. Aktuell scheine eine Verkaufswelle quer über alle Märkte hinweg zu fegen. Das werde zu Kaufkursen führen, aber noch beherrsche die Verkaufspanik den Markt. (25.04.2022/ac/a/m)







