Gemäß dem World Gold Council seien die ETF und Investment-Zuflüsse in Gold-Produkte im zweiten Quartal um 67% QoQ und 99% YoY gestiegen. Das heiße, Momentum-Investoren seien weiterhin an Bord geblieben und würden zu den relevantesten Faktoren zählen, die den Goldpreis derzeit beeinflussen würden. Der Faktor Marktrisiko, der vor einigen Monaten noch eher nebensächlich gewesen sei, dürfte nun aber mehr an Relevanz gewonnen haben. In die Berechnung des Faktors fließe z.B. die implizite Volatilität ein, die zuletzt für mehrere Märkte definitiv gestiegen sei.



Aus der fundamentalen Richtung würden ein erhöhtes Marktrisiko, steigende Momentum-Investments sowie eine solide Nachfrage durch die Zentralbanken derzeit für Stabilität sprechen. Charttechnisch betrachtet, sehe es aktuell ebenso gut für den Goldpreis aus. Die aufsteigende Flagge sei verlassen worden und die 1.500 USD Kurszone sei als Ziel valide geworden.



Im Bereich der runden Marke verlaufe die obere Trendlinie des langfristigen Trendkanals. Es könne also zu einem Gegenangriff der Bären in diesem Bereich kommen. Sollte allerdings die Kurszone nachhaltig übertroffen werden, wäre es eine Bestätigung für einen neuen, übergeordneten Aufwärtstrend im Goldpreis. (07.08.2019/ac/a/m)







