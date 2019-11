Zwar sei der volatile Goldpreis jederzeit für kurzfristige Anstiege gut, falls es z.B. zu einer neuerlichen Eskalation im Handelsstreit USA/China, massiv schwächeren US-Wirtschaftsdaten oder politischen Turbulenzen komme.



Die Einschätzung der Analysten, dass in den kommenden Monaten und Quartalen die Abwärtsrisiken für den Goldpreis weiterhin überwiegen würden, habe sich aber nicht geändert (insb. Ende der geldpolitischen Lockerungen in 2020, Stabilisierung der ersten Konjunktur-Vorlaufindikatoren gefolgt von Konjunkturverbesserung während 2020, starke Entwicklung der meisten "Risky Assets").



Die Analysten würden dementsprechend ihre Quartalsprognosen für den Goldpreis nach unten anpassen, um trotz der jüngsten (rascheren) Abwärtsbewegung genug Spielraum in ihren Prognosen nach unten zu haben.



Zwar bleibe eine (kleine) Gold-Beimischung eine gute Absicherung gegen extremere Risiko-Szenarien und insbesondere gegen eine (von den Analysten auf absehbare Zeit nicht erwartete) US-Rezession (in der nächsten US-Rezession würden die Analysten unverändert einen Goldpreis von über USD 2000 erwarten). Die Analysten würden aber weiterhin davon ausgehen, dass die nächste zyklische Konjunkturverbesserung 2020/21 wieder bessere Einstiegsniveaus für den Goldpreis bieten werde. (11.11.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem wir im Herbst letzten Jahres nach einer langen Durststrecke recht bullish für den Goldpreis wurden und auch für mehrere Quartale blieben, haben wir unseren Ausblick diesen September gedreht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Vor dem Hintergrund bereits sehr aggressiver US-Zinssenkungserwartungen des Marktes (bereits zu viel positives eingepreist) und mit der Aussicht auf eine Erholung von "Risky Assets" und in weiterer Folge auch der Konjunktur 2020 seien die Analysten von einer deutlichen Korrektur des Goldpreises in den kommenden Quartalen ausgegangen. Dieser Ausblick habe sich prinzipiell nicht geändert; allerdings scheine die Goldpreis-Korrektur vor dem Hintergrund starker Aktienmärkte (und eines zuletzt kräftigen Anstieg der US-Anleiherenditen, den die Analysten in dieser Form so schnell nicht erwartet hätten) bereits früher ins Laufen zu kommen.