Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis konnte gestern erstmals seit vielen Tagen wieder ein Lebenszeichen senden, so Markus Bußler von "Der Aktionär".So schön die Rally gestern bei Gold und Silber natürlich gewesen sei, noch sei nichts gewonnen. Die Bullen müssten jetzt bei den Edelmetallen am Drücker bleiben. Bei Gold wäre es aus charttechnischer Sicht ein wichtiger Schritt, wenn die ehemalige Unterstützung bei 1.850 Dollar zurückerobert werden könnte. Bei Silber sei der Bereich um 24,50 Dollar ein wichtiger Widerstand, der überwunden werden müsse, damit sich das Blatt wieder zugunsten der Bullen wende. Bei Goldfolio achten wir nicht nur auf bestimmte Marke, sondern auch auf die Art und Weise, wie solche Widerstände angegangen und im Idealfall überwunden werden, so Markus Bußler. Das gebe einen wesentlich besseren Aufschluss darüber, ob der Markt tatsächlich seinen Boden gefunden habe oder noch nicht.Ganz allgemein gesprochen: Gold habe im Tageschart ein Swing-Low ausgebildet. Eine solche Bewegung, bei der der Goldpreis kurz deutlich nach unten abtauche und sich dann umgehend erhole, sei durchaus als Umkehrformation geeignet. Dennoch sei eine daraus eventuell resultierende V-förmige Erholung eher selten als die Regel. Im Frühjahr dieses Jahres habe es eine solche Bewegung allerdings schon einmal gegeben. Die wahrscheinlichere Variante aus heutiger Sicht sei, dass Gold in den kommenden Wochen eine Bodenbildung vollziehe und dabei eventuell noch einmal die Tiefs teste. Doch so oder so: Die Länge der Konsolidierung spreche für einen Ausbruch in den kommenden Wochen nach oben und Gold und Silber sollten im ersten Quartal 2021 wieder glänzen. (02.12.2020/ac/a/m)