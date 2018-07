Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Edelmetallmärkte zeigten in den letzten Jahren insgesamt geringe Schwankungsbreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Keine Ausnahme stelle dabei der Goldpreis auf EUR-Basis dar. Die unterdurchschnittlichen High-Low-Spannen seit 2015 seien im bisherigen Jahresverlauf 2018 weiter eingeengt worden - und zwar auf die Grenzen 1.130 EUR bzw. 1.050 EUR. Die große Frage sei aktuell, ob sich der beschriebene Prozess gerade in Auflösung befinde. Nach dem Bruch des flachen Aufwärtstrends seit Anfang 2014 stehe nun die Haltezone aus den letzten Tiefs massiv zur Disposition. Die Bedeutung der Tiefs bei 1.050 EUR werde noch zusätzlich durch ein Fibonacci-Level untermauert - nämlich die 50%-Korrektur des gesamten Hausseimpulses der letzten Jahre (1.056 EUR). Ein nachhaltiger Bruch dieser Bastion würde die Tradingrange des letzten Jahres nach unten auflösen. Das kalkulatorische Abschlagspotenzial von rund 80 EUR impliziere dann sogar wieder dreistellige Notierungen. Der Goldpreis bleibe also auch aus Sicht eines EUR-Investors unter Druck, zumal die trendfolgenden Indikatoren MACD und Aroon zuletzt synchron neue Ausstiegssignale generiert hätten. Um charttechnisch die Kurve zu kriegen, müsste zumindest die langfristige Glättung der letzten 200 Wochen (akt. bei 1.086 EUR) zügig zurückerobert werden. (23.07.2018/ac/a/m)



