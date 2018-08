Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem Unterschreiten der Unterstützungszone bei 1.193 bis 1.199 USD brach der Goldpreis Anfang August in einer steilen Abwärtsbewegung bis an den Zielbereich bei 1.165 USD ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickSollte die laufende Korrektur, die den jungen Aufwärtstrend bislang nicht in Frage stelle, bereits vor der 1.193 USD-Marke enden und der Wert wieder über 1.214 USD ausbrechen, stünde ein direkter Anstieg bis 1.236 USD auf der Agenda. Darüber könnte es sogar zu einer Ausdehnung bis 1.250 USD kommen, ehe eine leichte Korrektur einsetzen dürfte. Abgaben unter 1.193 USD würden dagegen für einen Test der 1.180 USD-Marke sprechen, ehe die Kaufwelle bis 1.236 USD einsetzen könne. Erst unterhalb von 1.180 USD wäre die Erholung der letzten Tage neutralisiert und damit ein weiterer Einbruch bis 1.159 USD zu erwarten. (29.08.2018/ac/a/m)