Die Gold-Investmentnachfrage sei besonders stark angestiegen - und zwar um 203% gegenüber dem Vorjahresquartal auf 550,7 Tonnen. Die Nachfrage nach Goldbarren und -münzen sei hingegen um 20% auf 281,9 Tonnen gefallen (Indien: +5% auf 41,3 Tonnen, China: -43% auf 49,3 Tonnen). Besonders stark sei der Zuwachs bei den Gold-ETFs ausgefallen: Hier habe es ein Plus von 268,8 Tonnen nach einem Rückgang von 170 Tonnen im Vorjahresquartal gegeben.



Die Goldnachfrage der Zentralbanken sei um 29% auf 83,8 Tonnen zurückgegangen. Es habe nur wenige und kleinere Transaktionen gegeben, wobei die Zentralbank von Ägypten der größte Käufer gewesen sei: Sie habe 44 Tonnen Gold erworben. Die Zentralbank der Türkei habe 37 Tonnen erworben.



Von Seiten der Industrie seien 81,7 Tonnen Gold nachfragt worden, ein Anstieg von 1% gegenüber dem Vorjahresquartal. (Elektronik: 67,0 Tonnen (+1%), andere Verwendungen 12,0 Tonnen (+1%) und Zahngold 2,7 Tonnen (-7%).



Das gesamte Goldangebot sei um 4% gegenüber dem Vorjahresquartal auf 1.156,6 Tonnen gestiegen. Dabei sei der Minenausstoß um 3% auf 856,6 Tonnen gewachsen, das Recycle-Goldangebot sei sogar um 15% auf 310,5 Tonnen gestiegen.



Zusammenfassung: Die wachsenden wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten, vor allem auch die steigende Inflation hätten ganz offensichtlich bei vielen Investoren zu einem verstärkten Interesse am Gold geführt - wie die hohen Zuflüsse in die Gold-ETFs/-ETCs unmissverständlich zeigen würden. Polleit gehe davon aus, dass die Belebung im Goldmarkt auch in den kommenden Quartalen anhalten und insbesondere auch Goldbarren und -münzen erreichen werde - und dass diese Entwicklung den Goldpreis weiter in die Höhe treiben werde, vor allem in Währungen wie Euro, japanischer Yen, chinesischer Renminbi, britischem Pfund und Schweizer Franken.



Man sollte an dieser Stelle noch darauf hinweisen: Der Goldpreis in den eben genannten Währungen befinde sich bereits auf oder nahe historischen Rekordhöchstständen, wobei weitere Erhöhungen aus Polleits Sicht sehr wahrscheinlich seien! (28.04.2022/ac/a/m)







