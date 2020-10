Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

174,30 EUR +1,89% (22.10.2020, 20:37)



Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

172,90 EUR +0,37% (22.10.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

205,51 USD +1,28% (22.10.2020, 21:17)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (22.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) unter die Lupe.Was lange währe, werde endlich gut: Goldman Sachs erkläre sich im Rahmen einer außergerichtlichen Einigung bereit, rund 2,9 Milliarden Dollar Strafe zu zahlen, wie CNBC berichtet. Hintergrund seien die kriminellen Machenschaften der US-Investmentbank im Betrugsskandal um den malaysischen Staatsfonds 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Der ausgehandelte Deal löse ein großes Problem, das Goldman-Boss David Solomon belastet habe, seit er vor zwei Jahren die Nachfolge von Vorgänger Lloyd Blankfein angetreten habe.Goldman Sachs sei nämlich beschuldigt worden, einem korrupten malaysischen Finanzier namens Low Taek Jho geholfen zu haben, Milliarden von Dollar aus dem 6,5 Milliarden Dollar schweren 1MDB-Entwicklungsfonds gleichsam zu stehlen - Geld, das eigentlich zum Aufbau der Wirtschaft des Landes beitragen sollte.Stattdessen seien die 1MDB-Mittel angeblich von Low Taek Jho verwendet worden, um eine gigantische Ausgabenwelle zu finanzieren, darunter eine 250-Millionen-Dollar-Yacht, eine Beteiligung an dem Martin-Scorsese-Film "Der Wolf der Wall Street" und Immobilien in aller Welt. Goldman-Banker hätten zudem etwa 600 Millionen Dollar an Boni zur Unterstützung von Anleihegeschäften in den Jahren 2012 und 2013 erhalten, mit denen der 1MDB finanziert worden sei - ein Betrag, der nach Aussage von Anleihe-Experten ungewöhnlich hoch gewesen sei.Ein Geschäft mit US-Behörden sei im Grunde seit Anfang 2020 erwartet worden, aber die Verhandlungen hätten sich Berichten zufolge in die Länge gezogen, da die Bank versucht habe, sich in dem Fall nicht schuldig bekennen zu müssen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie: