Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (14.04.2021/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs: Aktie steigt nach positivem Ergebnisbericht um 2% - AktiennewsDie Aktien von Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) stiegen im vorbörslichen Handel um fast 2%, nachdem eine der größten US-Banken positive Ergebnisse für das erste Quartal bekannt gab, so die Experten von XTB.Goldman Sachs habe 18,60 Dollar pro Aktie verdient und damit deutlich über den Erwartungen der Analysten von 10,22 Dollar pro Aktie gelegen. Der Umsatz von 17,7 Mrd. Dollar habe ebenfalls die Prognosen von 12,6 Mrd. Dollar übertroffen, da die größte Investmentbank der Wall Street von der rekordverdächtigen globalen Dealmaking-Aktivität profitiert habe. "Wir haben hart an der Seite unserer Kunden gearbeitet, um uns auf eine Welt nach der Pandemie und ein stabileres wirtschaftliches Umfeld vorzubereiten", habe CEO David Solomon in der Mitteilung gesagt. "Unsere Geschäftsbereiche sind weiterhin sehr gut positioniert, um unsere Kunden bei der Neupositionierung für den Aufschwung zu unterstützen, und diese Stärke spiegelt sich in den Rekordumsätzen und -ergebnissen dieses Quartals wider".Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie:279,30 EUR +1,97% (14.04.2021, 14:27)Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:278,70 EUR +1,20% (14.04.2021, 14:14)