320,00 EUR -4,62% (18.01.2022, 15:02)



321,60 EUR -4,51% (18.01.2022, 14:38)



380,94 USD -2,52% (14.01.2022, 22:10)



ISIN: US38141G1040



920332



GOS



GS



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (18.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) unter die Lupe.Die US-Investmentbank habe mit seinen Q4-Zahlen die Anleger enttäuscht. Goldman Sachs habe zwar bei den Erlösen die Prognosen der Analysten übertroffen, jedoch beim Gewinn die Markterwartungen recht deutlich verfehlt. Im vergangenen Quartal hätten die Amerikaner beim Gewinn noch über den Schätzungen gelegen.Goldman Sachs habe im Berichtszeitraum die Erlöse um acht Prozent auf 12,64 Mrd. Dollar steigern können, was über den Erwartungen der Analysten gelegen habe. Die hätten lediglich mit 12,0 Mrd. Dollar gerechnet. Hierbei hätten jedoch die Handelserträge enttäuscht, die mit 3,99 Mrd. Dollar unter den geschätzten 4,27 Mrd. Dollar gelegen hätten.Beim Gewinn je Aktie habe man mit 10,81 Dollar ebenfalls die Erwartungen der Experten verfehlt. Die hätten den Gewinn im Vorfeld deutlich höher, und zwar mit 11,73 Dollar je Anteilsschein taxiert. Das sei zugleich ein Rückgang von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeit, als noch 12,08 Dollar ausgewiesen worden seien.Der Gewinnrückgang wurzle in einer erhöhten Kostenbasis. Insgesamt seien die Ausgaben um 23 Prozent gestiegen. Vor allem höhere Gehälter hätten dazu beigetragen.Klar, die Zahlen seien nicht das Gelbe vom Ei. Dennoch würden übergeordnet die Aussichten für die Branche stimmen. Daher sollten engagierte Anleger Ruhe bewahren und weiter dabei bleiben. Ein Neueinstieg drängt sich derzeit allerdings nicht auf, zumal sich auch das charttechnische Bild eingetrübt hat, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link