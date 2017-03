Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

237,572 EUR -0,26% (06.03.2017, 11:44)



NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

252,89 USD +0,73% (03.03.2017, 22:00)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (06.03.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktie: Anschlusskäufe nach Überwinden der 240-Euro-Marke erwartet! AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie der Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS).Finanzwerte hätten in der vergangenen Woche in einem steigenden Zinsumfeld wieder zu den großen Gewinnern gehört. Nach einem steilen Anstieg habe es eine relativ kleine und überschaubare Korrekturbewegung bei der Goldman Sachs-Aktie gegeben, so der Börsenexperte. Dann sei die Goldman Sachs-Aktie wieder auf neue Hochs gegangen.Wenn die Goldman Sachs-Aktie mit der 240-Euro-Marke durchschlägt, dürften Anschlusskäufe stattfinden, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.03.2017)Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:236,60 EUR -1,09% (06.03.2017, 11:45)