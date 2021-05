Der Avantgardist Tesla habe sich mittlerweile als weltweit größter Elektroauto-Hersteller etabliert, letztes Jahr hätten 499.647 Fahrzeuge (+35,9%) ausgeliefert werden können. Allerdings habe Tesla den Großteil des Gewinns nicht mit dem Verkauf von Elektroautos erzielt, sondern mit dem Verkauf von Emissionsrechten, und die deutschen Hersteller würden aufholen.



Die Elektromobilität stelle die 1. Stufe der Disruption der Automobil-Industrie dar, härter treffen werde die etablierten Unternehmen dann die 2. Disruptionsstufe, das Autonome Fahren. Aktuell würden sich chinesische Elektroauto-Firmen wie NIO (ISIN US62914V1061/ WKN A2N4PB), Xpeng (ISIN US98422D1054/ WKN A2QBX7) oder Lynk & Co mit Erfolgsmeldungen überschlagen und die Welt erobern wollen. Allerdings hätten auch bei der Elektromobilität zwischenzeitlich einige chinesische Marken wieder vor der Marktrealität kapitulieren können.



Die Autoindustrie stehe vor einem tiefgreifenden Wandel, wie sie ihn noch nicht gesehen habe. Die Elektromobilität sei erst der Anfang. Das Autonome Fahren und neue Konzerne aus dem Tech-Bereich und/oder aus China würden bis Ende der Dekade für massive Umwälzungen der Branche sorgen. Aber viele - auch der neuen - Unternehmen würden nach kurzer Zeit wieder von der Bildfläche verschwinden. (04.05.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Goldgräber-Stimmung an der Börse, berichtet Frank Schwope von der Nord LB.Die Tesla-Aktie (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) sei zeitweise auf über USD 800,00 explodiert und zahlreiche Branchenunternehmen würden versuchen, die Gunst der Stunde zu nutzen, um das Wort "Elektro" zu versilbern. Die Elektromobilität sei stark im Kommen, zumal sie politisch gewollt sei. Reichweiten-Probleme könnten auch mit Blick auf Feststoffbatterien in den nächsten Jahren gelöst werden. Möglicherweise dürfe man in Europa im Jahr 2030 gar keine neuen Autos mit Verbrennungsmotor mehr verkaufen.