Die hohe Marktdurchdringung der Smartphones habe auch Auswirkungen auf die Bereiche Bildung, Gesundheit und Konsumgüter. Ein wohlhabender Millenial in Indien wisse, dass die Gesundheitsleistungen vor Ort nach internationalen Maßstäben schlecht seien. So könne es sein, dass er sich im Ausland von einer ausgezeichneten, privaten Krankenhauskette wie Bumrungrad in Thailand behandeln lasse. Grenzüberschreitende Leistungen würden in den Schwellenländern immer beliebter. Das sei ein interessanter Trend.



In den übrigen Schwellenländern sei das Bild der Millenials gemischter. Nehme man zum Beispiel China, wo Millenials vor ähnlichen Herausforderungen stünden wie die im Westen. Als Ergebnis der Ein-Kind-Politik (1979-2015) müssten sie eine viel größere Kohorte von Rentnern finanzieren. Immobilien in Städten wie Beijing, Schanghai und Guangzhou seien ähnlich teuer wie in New York und London. Trotzdem seien die chinesischen Millenials eine sehr einflussreiche Verbrauchergruppe: Immerhin zähle diese Generation 415 Millionen Menschen, d. h. mehr als die gesamte Erwerbsbevölkerung der USA und Westeuropas zusammen. In den nächsten zehn Jahren dürfte ihr Einkommen laut Credit Suisse um 3 Billionen USD steigen. Sie würden das Wachstum neuer Konzerngiganten fördern, die sogenannten BAT (Baidu (ISIN US0567521085/ WKN A0F5DE), Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME), Tencent (ISIN KYG875721634/ WKN A1138D), die hochmoderne Internetplattformen und Smartphone-Apps anböten.



Alibaba sei aufgrund der wachsenden Nachfrage im Online-Handel eines der größten Unternehmen der Welt. Die jüngere Generation interessiere sich sehr für Spiele, das komme Unternehmen wie Tencent und NetEase zugute. Die WeChat-App von Tencent habe 800 Millionen Nutzer.



Mit den Daten der chinesischen Millenials, die sich in der Regel weniger um Datenschutz und Privatsphäre sorgen würden als ihre Pendants im Westen, würden diese Technologieunternehmen Innovationen auf Basis von künstlicher Intelligenz und Fintech-Plattformen wie Peer-to-Peer-Lending entwickeln. Auch der Staat habe Zugriff auf diese Datenmassen, die eine lückenlose Kontrolle ermöglichen würden. Die chinesischen Millenials seien jedoch keine passiven Opfer der staatlichen Kontrolle, sondern würden entscheidend zur politischen Debatte im Land beitragen. Die jüngere Generation schätze Lebensqualität, nicht nur stetig steigendes BIP.



Der 19. Parteikongress habe gezeigt, dass die Regierung sich dieser Tatsache bewusst sei. Beispielsweise würden sich die Einwohner von Beijing um die Luftverschmutzung sorgen. Daher hätten die Behörden die Kohleverbrennung beschränkt. In der Stahlindustrie seien die Kapazitäten konsolidiert worden, um Werke mit schlechter Umweltbilanz und hohem Ausstoß stillzulegen. Diese Ergebnisse würden beweisen, dass die Millenials auch in einem Einparteienstaat die Politik prägen könnten.



In anderen Ländern hätten die Millenials einen noch deutlicheren Einfluss auf die Politik. Massendemonstrationen, die von jungen Menschen in den sozialen Medien organisiert worden seien, hätten in Brasilien einen wesentlichen Beitrag zum Sturz von Dilma Rousseff geleistet. Die Amtsenthebung der ehemaligen Präsidentin habe Hoffnungen auf wirtschaftliche und politische Reformen erweckt. Der MSCI Brazil sei 2016 um erstaunliche 66,2 Prozent gestiegen, während der allgemeine MSCI Emerging Markets nur 11 Prozent zugelegt habe. Indonesien, wo das Durchschnittalter unter 30 Jahren liege, sei ebenfalls ein interessanter Fall. Ein Drittel der Wähler habe bei der Präsidentschaftswahl 2014 zum ersten Mal gewählt und auf den Reformkandidaten gesetzt. Damit habe die junge Generation Joko Widodo zum Erfolg verholfen.



Auch die junge, wachsende Bevölkerung südlich der Sahara könnte mit der Zeit ähnliche politische und wirtschaftliche Vorteile durchsetzen, obwohl die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten darauf deuten würden, dass eine große Anzahl junger Menschen im erwerbsfähigen Alter ein gemischter Segen für Volkswirtschaften sein könne. Länder wie Saudi-Arabien könnten Schwierigkeiten bekommen, wenn sie der jüngeren Generation keine Arbeitsmöglichkeiten böten. Der Arabische Frühling sei von vielen jungen Menschen getragen worden, die keine Perspektive sehen würden. Wenn jedoch die Voraussetzungen stimmen würden, könnten Millenials ein massiver Motor für Wirtschaftswachstum und die Entwicklung in den Schwellenländern sein. (20.02.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Aufstieg wohlhabender Millenials beschleunigt die Wende in den traditionellen Branchen der Schwellenländer und sorgt für neue Risiken und Chancen an den Anlagemärkten, so Will Ballard, Head of Emerging Markets and Asia Pacific Equities, Xiaoyu Liu, Fondsmanagerin für Schwellenländeraktien und Aaron Grehan, Senior Portfolio Manager im Emerging Markets Debt Team von Aviva Investors.Trotz zahlreicher Berichterstattung über Millenials sei bisher einer Entwicklung kaum Beachtung geschenkt worden: den gegensätzlichen Schicksalen der Millenials in Industriestaaten und Schwellenländern. Während Millenials in den Industriestaaten in den letzten Jahren aufgrund stagnierender Löhne, steigender Immobilienpreise und wachsender Studentenverschuldung unter Druck geraten seien, vollziehe sich ein völlig anderer Trend in vielen Schwellenländern.Indien und die schnell wachsenden ostasiatischen Länder wie Indonesien würden über große Kohorten junger Menschen verfügen, denen eine vielversprechende Zukunft bevorstehe. Dies könne in den nächsten Jahren zu einem wichtigen Anlagethema werden. Wer diese Chancen nutzen wolle, müsse jedoch die Eigenheiten der demografischen Struktur und die Verbraucherpräferenzen in den einzelnen Ländern kennen.Wie in vielen Schwellenländern sei das öffentliche Verkehrsnetz in Indien schlecht ausgebaut. Mit dem Wohlstand steige auch die Anzahl von Privatfahrzeugen, insbesondere von Motorrädern. In städtischen Gebieten und in den wohlhabenderen ländlichen Regionen Indiens würden Fahrzeuge nachgefragt, die sich von der Masse abheben würden. Die Hersteller seien bestrebt, von diesem Trend zu profitieren. So habe der Automobilhersteller Eicher Motors die britische Motorradmarke Royal Enfield übernommen, die für Qualität und Stil stehe. Das Unternehmen finde großen Anklang bei jungen Verbrauchern.