Kurzprofil Goldcorp Inc.:



Goldcorp Inc. (ISIN: CA3809564097, WKN: 890493, Ticker Symbol: GO5, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: GG) ist kanadisches Goldminen-Unternehmen. Die Minen und Entwicklungsprojekte befinden sich in gesicherten Jurisdiktionen auf dem amerikanischen Kontinent. Fünf Minen werden in Kanada und den USA betrieben, drei in Mexiko sowie drei in Zentral- und Südamerika. Darüber hinaus besitzt Goldcorp noch zahlreiche Entwicklungsprojekte. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver, British Columbia. Weltweit beschäftigt das Unternehmen mehr als 16.000 Mitarbeiter. Darüber hinaus besitzt Goldcorp noch zahlreiche Entwicklungsprojekte. (29.08.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Goldcorp-Aktienanalyse von Analyst Alexander Hacking von der Citigroup:Laut einer Aktienanalyse spricht Alexander Hacking, Aktienanalyst bei der Citigroup, weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von Goldcorp Inc. (ISIN: CA3809564097, WKN: 890493, Ticker Symbol: GO5, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: GG) aus.Im Rahmen einer Studie zum Goldminensektor passen die Analysten der Citigroup ihre Bewertungsmodelle an. Die Brancheneinstufung bleibe derweil bei "neutral", auch wenn die Chancen für einen Anstieg der Goldpreise größer seien als die Risiken für einen Rückgang.Die Citigroup-Analysten bevorzugen derzeit Kupferminen-Titel wegen ihres überlegenen Wachstums.Das Kursziel für die Aktien von Goldcorp Inc. passt Analyst Alexander Hacking von 16,00 auf 14,00 USD nach unten an. Im Zuge einer Verbesserung der operativen Aktivitäten dürfte der Titel im Vergleich zum Sektor eine Outperformance erzielen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Goldcorp-Aktie: