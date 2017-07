Tradegate-Aktienkurs Goldcorp-Aktie:

Kurzprofil Goldcorp Inc.:



Goldcorp Inc. (ISIN: CA3809564097, WKN: 890493, Ticker Symbol: GO5, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: GG) ist kanadisches Goldminen-Unternehmen. Die Minen und Entwicklungsprojekte befinden sich in gesicherten Jurisdiktionen auf dem amerikanischen Kontinent. Fünf Minen werden in Kanada und den USA betrieben, drei in Mexiko sowie drei in Zentral- und Südamerika. Darüber hinaus besitzt Goldcorp noch zahlreiche Entwicklungsprojekte. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver, British Columbia. Weltweit beschäftigt das Unternehmen mehr als 16.000 Mitarbeiter. Darüber hinaus besitzt Goldcorp noch zahlreiche Entwicklungsprojekte.

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Goldcorp-Aktienanalyse von Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity:Tony Lesiak, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des Goldminen-Betreibers Goldcorp Inc. (ISIN: CA3809564097, WKN: 890493, Ticker Symbol: GO5, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: GG) weiterhin zu halten.Im Rahmen einer Branchenstudie zur Goldindustrie vertreten die Analysten von Canaccord Genuity die Aufassung, dass der Aktienmarkt in seiner Breite übergekauft sei. Die Bewertungen der Goldaktien seien aber zu den Zyklustiefs zurückgekehrt. Das wesentlichen Risiken bestünden in einer starken Erholung der US-Daten und der Implementierung einer Wachstumsagenda. Bei einem Ausverkauf an den Aktienmärkten könnten Gold und Goldaktien eine Outperformance erzielen, aber nichtsdestotrotz weiter an Wert verlieren.Goldcorp Inc. dürfte in Q2 in etwa den gleichen Gewinn erzielen wie in Q1. Das EPS werde bei 0,09 USD erwartet. Ein wahrscheinlich moderater Produktionsrückgang werde vermutlich durch niedrigere Kosten zum Teil ausgeglichen.Gesunkene Goldpreisprognosen würden eine Kürzung des Kursziels von 22,50 auf 19,50 CAD angemessen erscheinen lassen.Börsenplätze Goldcorp-Aktie:XETRA-Aktienkurs Goldcorp-Aktie:11,69 Euro -0,64% (21.07.2017, 16:02)