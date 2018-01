Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold hat sich gestern dem festen US-Dollar entgegengestemmt und sein Preisniveau von rund 1.320 USD je Feinunze verteidigt, so die Analysten der Commerzbank.



In Euro gerechnet habe Gold deshalb auf über 1.100 EUR je Feinunze zugelegt und ein 2-Monatshoch erreicht. Unterstützt worden sei der Goldpreis offenbar durch Zuflüsse in die Gold-ETFs von fast drei Tonnen, womit sich die Zuflüsse seit Jahresbeginn auf knapp sechs Tonnen belaufen würden. In den USA seien im Dezember wieder mehr Goldmünzen verkauft worden (43 Tsd. Unzen). Dies seien Daten der US-Münzanstalt zufolge nicht nur fast 50% mehr als im Vorjahr gewesen, sondern auch die zweithöchste verkaufte Menge im letzten Jahr. Die höheren Verkäufe zum Jahresende könnten allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass in den USA im gesamten letzten Jahr nur 302,5 Tsd. Unzen Goldmünzen verkauft worden seien. Dies seien fast 70% weniger als im Vorjahr gewesen und zugleich die geringste Menge seit zehn Jahren. Bei den Silbermünzabsätzen sehe es ähnlich aus. Mit 18,07 Mio. Unzen seien 2017 gut 50% weniger Silbermünzen verkauft worden als im Vorjahr. Auch dies sei das geringste Verkaufsvolumen seit zehn Jahren gewesen.



Palladium erreiche heute Morgen mit über 1.110 USD je Feinunze ein neues Rekordhoch. Treibende Kraft sei hier offenbar weiter der Diesel-Skandal, der zu einer hohen Nachfrage nach Autos mit Benzin-Motoren führe. In China seien die Autoabsätze gemäß Daten eines privaten Automobilverbands 2017 das 27. Jahr in Folge gestiegen. Die offiziellen Daten würden in Kürze veröffentlicht. (09.01.2018/ac/a/m)





