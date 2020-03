Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis bewegte sich in den vergangenen Wochen weiter stark nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten sich die Notierungen bis zur Marke von 1.689 USD schieben können, bevor eine Konsolidierung begonnen habe. Diese habe den Kursverlauf am Freitag verstärkt abwärts gedrückt.



Es biete sich die Chance, die Rallye jederzeit wieder aufzunehmen, nachdem ein Rücklauf zur 1.557 USD-Marke erfolgt sei. Weitere Kursgewinne bis 1.689 USD seien möglich. Gehe es auch auf ein neues Hoch, werde der Weg in Richtung 1.800 USD frei. Ein Rückfall unter den bei 1.540 USD liegenden Aufwärtstrend sollte aber vermieden werden. Vor allem unterhalb der 1.535 USD müsste eine stärkere Konsolidierung einkalkuliert werden. (02.03.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



