Paris (www.aktiencheck.de) - Wer in Zukunft eine attraktive Rendite erzielen möchte, kann sich die Entwicklung in der Vergangenheit ansehen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Auch in der Pandemie griffen und greifen Staaten und Währungshüter auch weiterhin dem Markt beherzt unter die Arme - und auch dieses Mal markierte Gold ein neues Allzeithoch, so die Analysten der BNP Paribas. Zuletzt sei der Kurs allerdings ein wenig unter Druck geraten. Folge nun erneut ein jahrelanges Darben am Markt für Edelmetalle, ähnlich wie nach 2012? Möglich sei das, doch allzu wahrscheinlich erscheine dieses Szenario nicht. Da 2020 zwischen geldpolitischen Stimuli und dem Allzeithoch von Gold nur wenige Monate vergangen seien, habe die Goldproduktion mit der gesteigerten Nachfrage nicht Schritt halten können.Auch in den vergangenen Monaten seien nur wenige neue Minen in Produktion gekommen. Zugleich gestalte sich die Pandemie zäher als ursprünglich angenommen. Dies könnte neue Stützungsmaßnahmen der Regierungen und Notenbanken nötig machen, während sich parallel bereits erste Anzeichen von Inflation zeigen würden. Da zudem Silber als Industriemetall und dank der Verwendung in E-Autos aktuell im Zeitgeist liege, spreche vieles für ein Comeback der Edelmetalle. Möglicherweise glänze Silber aufgrund seines vielfältigen Einsatzzwecks sogar heller als Gold. (26.02.2021/ac/a/m)