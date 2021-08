Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis tut sich weiter schwer, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die wichtigen Marken kämen aber für Gold und Silber noch. Bei Gold sei der Bereich zwischen 1.840 und 1.850 USD, der überwunden werden müsse, damit sich die Lage wieder deutlich in Richtung der Bullen aufhelle. Bei Silber sei der Bereich zwischen 28 und 29 USD von elementarer Bedeutung. Mit Blick auf die Minenaktien dürfte v.a. der Silberpreis spannend bleiben. Der GDXJ habe zuletzt ebenfalls mit dem Silberpreis ein neues zyklisches Tief erreicht. Sei also Silber aktuell der Schlüssel für den gesamten Edelmetallsektor? Ja, es scheine so.Gold und Silber würden gut daran tun, den zaghaften Aufwärtstrend, den man in der vergangenen Woche begonnen habe, fortzuführen. Aber entscheiden werde sich der mittelfristige Trend an den genannten Marken. (03.08.2021/ac/a/m)