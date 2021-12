"Dies hat in Verbindung mit der zunehmenden wirtschaftlichen Dynamik und dem gestiegenen Verbrauchervertrauen zu einem Anstieg der durchschnittlichen Verkaufsmenge im Einzelhandel geführt, und zwar um 15-20 Prozent im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie", so die Autoren des Berichts. Eine weitere interessante Entwicklung, die Metals Focus feststelle, sei die Tatsache, dass Juweliere im ganzen Land ihre Lagerbestände aggressiv aufstocken würden, nachdem sie diese im vergangenen Jahr stark reduziert hätten. "Viele sind jetzt zuversichtlicher, was die Aussichten für die Schmucknachfrage angeht, und wollen daher ihre Lagerbestände aufstocken; wir schätzen, dass die Lagerbestände im Einzelhandel im Vergleich zum letzten Jahr um mindestens fünf bis zehn Prozent gestiegen sind", so das Beratungsunternehmen.



Auch Silber habe in den letzten vier Monaten von einer spürbaren Verbesserung der Marktgrundlagen profitiert, so Metals Focus weiter. In den letzten Jahren habe die Nachfrage nach Silberschmuck von den zunehmenden Käufen durch Millennials und berufstätige Frauen profitiert. Auch wenn die Beschränkungen gelockert worden seien, würden Hochschulen und Büros weiterhin von zu Hause aus arbeiten, was sich auf die Käufe dieser Verbraucher auswirke.



Aber auch andere Verbrauchersegmente würden die Nachfrage nach Silberschmuck und Silberwaren weiter antreiben. Die Stärke des erstgenannten Segments sei in erster Linie auf das ländliche Indien zurückzuführen, wo ein guter Monsun (der die Erwartungen auf eine gute Ernte stärke) und höhere staatliche Mindeststützungspreise zur wirtschaftlichen Erholung beigetragen hätten.



Mit Blick auf das nächste Jahr erwarte Metals Focus, dass sich die Nachfrage nach Gold und Silber in Indien weiter verbessern werde, was in erster Linie auf das starke Wirtschaftswachstum, die relativ stabilen Edelmetallpreise und den Nachholbedarf zurückzuführen sei.



Der physische Markt sei nur ein Bestandteil des Marktes für Edelmetalle. Die Oberhand bei der Preisbildung habe noch immer der Terminmarkt. Aktuell gebe es von dort aber auch keine neuen Impulse für Gold und Silber. Es bleibe dabei: Gold müsse den Widerstand bei 1.815 USD überwinden, um wieder Hoffnungen auf einen neuen Aufwärtstrend zu generieren. (27.12.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis startet kaum verändert in die Woche zwischen den Jahren, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das Handelsvolumen sei gering, einige Börsen hätten heute noch geschlossen. Der Silberpreis verliere aktuell etwas mehr als 0,5%. Aber auch hier sei das Handelsinteresse gering. Allerdings gebe es für 2022 Hoffnung v.a. mit Blick auf den physischen Markt. Das meine zumindest Metals Focus.Die Gold- und Silbernachfrage in Indien habe sich im zweiten Halbjahr 2021 deutlich erholt, da die Käufe von Schmuck und die Investitionen in physisches Metall nach einem durch die COVID-19-Beschränkungen und die Unsicherheit verursachten Abschwung stark angestiegen seien, berichte Metals Focus, ein führendes unabhängiges Beratungsunternehmen für Edelmetalle. Mit Blick auf Gold habe Metals Focus festgestellt, dass die starke Erholung auf die Festtags- und Hochzeitskäufe zurückzuführen sei. Abgesehen von einem beträchtlichen Nachholbedarf, da viele Hochzeiten in die Jahre 2020 und im ersten Halbjahr 2021 verschoben worden seien, habe das Beratungsunternehmen festgestellt, dass die niedrigeren Goldpreise auch zu höheren Käufen der Verbraucher geführt hätten.