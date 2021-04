"Das größte Potential des Bitcoin besteht in der Möglichkeit eines dezentralen globalen Zahlungssystems und eines Ersatzes für Bargeld", sage Foster. "Viele Investoren glauben, dass der Bitcoin ein Wertspeicher ist, der künftig sicherlich eine Absicherung gegen die Entwertung von Währungen bieten könnte."



Der Grund, warum sich Investoren auf Gold vs. Bitcoin und nicht auf andere Kryptowährungen konzentrieren würden, seien laut dem Goldexperten ihre gemeinsamen Eigenschaften wie das begrenzte Angebot oder ihre Unkorreliertheit. Das Anti-Establishment-Ethos der Bitcoin-Nutzer sei vergleichbar mit dem mangelnden Vertrauen vieler Goldanleger in das Finanzsystem.



Es gebe aber auch markante Unterschiede: "Der Bitcoin ist kein materieller Vermögenswert. Wie Papiergeld hat er nur so lange einen Wert, wie die Öffentlichkeit von seinem Wert überzeugt ist. Ohne öffentliches Vertrauen ist der Bitcoin wertlos. Gold ist real. Es wird in der Elektronik, Medizin und Luft- und Raumfahrt eingesetzt. Es wird täglich von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zur Schau gestellt. Gold hat einen Nutzen, der über seine Verwendung als Wertspeicher hinausgeht, und ist mit der Kultur und Geschichte der Menschheit eng verwoben", sage Foster.



Das aktuelle von Risiko und Unsicherheit geprägte Anlageumfeld sei sowohl für Gold als auch für Bitcoin vorteilhaft. Während der Bitcoin vielleicht einige Goldinvestoren am Rande abspenstig mache, werde dieser Anlagewert künftig wohl auch neue Investoren in den Bereich der sicheren Häfen locken. "Vielleicht findet Gold eine neue Verwendung als Stabilisator in volatilen Krypto-Fonds", sage Foster. "In jedem Fall handelt es sich nicht um eine Welt des Konkurrenzkampfes zwischen Gold und Bitcoin. Vielmehr haben wir es mit einer Welt von Gold und Bitcoin zu tun, in der beide Werte nebeneinander existieren können." (29.04.2021/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die Frage von Gold vs. Bitcoin stellt sich derzeit mehr denn je, so Joe Foster, Portfoliomanager und Goldstratege bei VanEck, in seinem aktuellen Goldkommentar.Der Bitcoin als Anlagewert erfahre mittlerweile eine breitere Akzeptanz. Sei der Bitcoin-Markt bisher auf Kleinanleger ausgerichtet gewesen, habe der Bitcoin im Laufe des vergangenen Jahres jedoch in bedeutendem Maße Einzug in den institutionellen Bereich gehalten. "Es scheint, als ob dieser Anlagewert nicht mehr länger als eine Modeerscheinung oder technische Kuriosität abgetan werden kann", so Foster.