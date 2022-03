Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) testet erneut den Bereich von 2.000 USD pro Unze, so die Experten von XTB.Der erste Versuch, diesen Bereich zu durchbrechen, sei während des asiatischen Handels unternommen worden. Darüber hinaus sei der Preis über das 78,6%-Retracement des letzten großen Abwärtsimpulses ausgebrochen. Die Allzeithochs im Bereich von 2.075 USD scheinen nicht mehr so weit entfernt zu sein, so die Experten von XTB. Der Rückgang der US-Anleiherenditen unterstütze die Goldpreisanstiege. Die potenzielle Spanne des Ausbruchs aus dem Dreiecksmuster deute auf eine Aufwärtsbewegung in Richtung des Bereichs von 2.050 bis 2.060 USD hin. Alle Edelmetalle würden heute starke Kursgewinne verzeichnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link . (07.03.2022/ac/a/m)