"Gold sollte 1.000 Dollar höher stehen"

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Dynamik der Abwärtsbewegung der vergangenen beiden Tage scheint beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) zumindest gestoppt, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach Ansicht von Frank Holmes, CEO und Chef Investment Officer von US Global Investors habe nun seinen fairen Kurs für Gold bekannt gegeben. Das Internetportal "Goldseiten.de" zitiere ihn mit Verweis auf ein Interview, das Charlotte McLeod mit ihm geführt habe, mit den Worten: "Ich denke, es (Gold) sollte fast 1.000 Dollar höher stehen." Seiner Ansicht nach würden sich Anleger aber zu sehr auf das tägliche Auf und Ab des Golpdreises konzentrieren. "In diesem Jahrhundert hat Gold in 86 Prozent der Fälle besser abgeschnitten als der Markt. Das ist ein echter Knaller. Es hat den S&P 500 in diesem Jahrhundert um 225 Prozent übertroffen. Keine Goldbeteiligung zuhaben ist also ein Denkfehler", glaube er. "Gold ist eines dieser großartigen, einzigartigen Assets, aber es ist so gefangen, dass nur der tägliche Preis seine Existenz definiert." Nach seinen Berechnungen sei der durchschnittliche Goldpreis im Jahr 2021 sogar geringfügig höher gewesen als noch im Jahr 2020, als Gold sein Allzeithoch erreicht habe.Es sei sicherlich richtig, dass angesichts der Notenbankpolitik, der hohen Verschuldung praktisch aller Industriestaaten und der angesprungenen Inflation die Entwicklung des Goldpreises nur schwer nachzuvollziehen sei. Holmes habe sicher auch Recht, wenn er kritisiere, dass beim Goldpreis zu viel auf das tägliche Auf und Ab geachtet und letztlich auch gehandelt werde. Nur werde sich das nicht ändern. Gold müsse schlicht und ergreifend einen neuen Aufwärtstrend etablieren, dann würden die Anleger auch wieder etwas mehr Zuversicht bekommen und die Chancen sehen, die die Edelmetalle bilden würden. Dazu müsse Gold eben zunächst den Bereich um 1.835 Dollar aus dem Markt nehmen, der sich erneut als hartnäckiger Widerstand herauskristallisiert habe. (07.01.2022/ac/a/m)