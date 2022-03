Rheinstetten (www.aktiencheck.de) - Durch den aktuellen Krieg in der Ukraine steigen vor allem Öl- und Gaspreise enorm an, so Dominik Lochmann, Geschäftsführer der ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG.



Viele Anleger würden sich aufgrund der steigenden Kosten um ihr Vermögen sorgen und deshalb verstärkt in Edelmetalle investieren. Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) und insbesondere Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) seien aktuell sehr gefragt. Mittlerweile erreiche der Goldpreis mit etwa 1.800 Euro pro Feinunze ein noch nie da gewesenes Allzeit-Hoch. In vielen Edelmetall-Shops würden sich immer leerer werdende Lager beobachten lassen. Der starke Kurs-Anstieg sowie das derzeit geringer werdende Angebot würden offenbaren, wie gefragt und bedeutsam das Edelmetall während einer Krise sei. Zuvor sei es bereits durch die Corona-Pandemie zu einer erhöhten Nachfrage am Markt gekommen. Seit der russischen Invasion in die Ukraine jage der Gold-Kurs allerdings ein Rekordhoch nach dem anderen.



Da das Edelmetall einem vergleichsweise geringeren Risiko eines abrupten Wertverlusts unterliege, gewinne es in finanziell unsicheren Zeiten traditionell an Beliebtheit. So biete die Anlage auch aufgrund ihres begrenzten Vorkommens im Vergleich zu staatlichen Währungen schon seit Jahrhunderten Schutz vor wirtschaftlichen Veränderungen. Gold diene dabei vor allem zur Diversifizierung des Vermögens, als Notfallreserve sowie Altersvorsorge. Es empfehle sich allerdings, schon in sicheren Zeiten bei günstigen Preisen Edelmetalle zu kaufen. Wer bereits früher in Gold investiert habe, könne nun den hohen Preis nutzen und mit dem Verkauf gegebenenfalls Gewinne erzielen. Ob die Gold-Kurse so bleiben oder sogar noch mehr steigen würden, hänge unter anderem davon ab, wie sich die Situation in der Ukraine weiterentwickele. Aktuell sei noch nicht mit einem Ende der hohen Preise zu rechnen. (10.03.2022/ac/a/m)



