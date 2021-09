Unterstützt werde das Edelmetall derzeit von steigendem Kaufinteresse. Dies bestätige ein Blick auf den Commitments-of-Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC für die vergangene Woche. Die Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) habe sich demnach um vier Prozent auf ein neues Dreimonatshoch von 504.700 Futures erhöht. Interessant dabei: Sowohl Großspekulanten (Non-Commercials) als auch Kleinspekulanten (Non-Reportables) seien klar optimistischer geworden.



Wichtig für die weitere Entwicklung des Goldpreises dürfte die nächste Sitzung der amerikanischen Notenbank (FED) in knapp vier Wochen werden. In dieser Woche liege der Fokus auf dem US-Arbeitsmarktbericht für August, der am Freitag veröffentlicht werde.



Aus charttechnischer Sicht warte knapp über dem aktuellen Kurs ein starker Widerstand. Gold müsse den Bereich von 1.840 Dollar überwinden. Dies dürfte dann einige Shortseller dazu bewegen, ihre Position glattzustellen, und könnte Gold dann relativ kurzfristig in Richtung 1.900 Dollar katapultieren. Aber zunächst müsse eben der Bereich um 1.840 Dollar von den Bullen geknackt werden. Das werde ein hartes Stück Arbeit, sei doch Gold zuletzt dreimal an dieser Hürde.



Die Fundamentaldaten würden für einen Einstieg auf der Long-Seite sprechen. Charttechnisch fehle jedoch noch das entscheidende Signal. Vorsichtige Anleger würden ein klares Signal abwarten. Die derzeitige Phase eigne sich aber weiterhin sehr gut dazu, die physischen Goldbestände weiter auszubauen. Maple Leaf und Krügerrand würden hier weiterhin die Basisinvestments darstellen. (30.08.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis hat seine Erholung seit dem August-Tief fortgesetzt, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".